அறிமுக நாயகன் அபிஷன் ஜீவிந் காட்டில் மழை..! வெளிநாட்டில் சாதனை ரிலீஸ்!

அபிஷன் ஜீவிந் நடித்துள்ள வித் லவ் திரைப்படம் குறித்து...
In the film With Love, Abishek Jeevin and Anaswara.
வித் லவ் படத்தில் அபிஷன் ஜீவிந், அனஸ்வரா ராஜன். படம்: எம்ஆர்பி என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ்.
Updated on
1 min read

அபிஷன் ஜீவிந் நடித்துள்ள வித் லவ் திரைப்படத்துக்கு அமெரிக்காவில் அதிகளவு திரைகள் ஒதுக்கப்பட்டு சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல்முறையாக நாயகனாக அறிமுகமாகும் ஒருவருக்கு இந்தளவுக்கு வரவேற்பு கிடைத்ததில்லை என வெளியீட்டு நிறுவனம் பதிவிட்டுள்ளது.

நடிகர் சசிகுமாரை வைத்து டூரிஸ்ட் ஃபேமலி படத்தை இயக்கி கவனம் பெற்றார் இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந். இந்தப் படத்துக்கு சென்னை திரைப்பட விழாவில் விருது கிடைத்தது.

தற்போது, அறிமுக இயக்குநர் மதன் இயக்கத்தில் வித் லவ் எனும் படத்தில் நாயகனாக நடித்துள்ளார்.

இந்தப் படத்தினை ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் தயாரித்துள்ளார். செய்தியாளர்களுக்கான சிறப்பு திரையிடலில் இந்தப் படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

இந்தப் படம், பிப்.6ஆம் தேதி உலகம் முழுவது வெளியாகவுள்ள நிலையில், அமெரிக்காவில் மட்டுமே 125க்கும் அதிகமான திரையரங்குகளில் வெளியாகி சாதனை படைக்கவிருக்கிறது.

release
Tourist Family
with love
abishan jeevinth

