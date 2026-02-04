செய்திகள்

கொம்புசீவி படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!
சண்முக பாண்டியனின் கொம்புசீவி படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மறைந்த நடிகர் விஜயகாந்த்தின் மகன் சண்முக பாண்டியனை நாயகனாக வைத்து இயக்குநர் பொன்ராம் ’கொம்புசீவி’ என்கிற படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

நகைச்சுவை பாணியில் கேங்ஸ்டர் கதையாக உருவான கொம்புவீசி படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் சரத்குமாரும் நாயகியாக தார்னிகாவும் நடித்துள்ளனர்.

ஸ்டார் சினிமாஸ் தயாரிப்பில் வெளியான இந்தப் படத்துக்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில் கொம்புசீவி திரைப்படம் வரும் பிப். 6 ஆம் தேதி டென்ட்கொட்டா ஓடிடியில் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

