ரசிக்க வைக்கும் தாய் கிழவி முதல் பாடல்!

தாய் கிழவி திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.
அறிமுக இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் நடிகை ராதிகா சரத்குமார் முதன்மைக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள “தாய் கிழவி” திரைப்படம் பிப். 20 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
சிவகார்த்திகேயன் தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் வட்டிக்கு விடும் பவுன் தாய் கதாபாத்திரத்தில் ராதிகா நடித்திருந்த டீசர் வெளியாகி பலரிடமும் வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முதல் பாடலனா ‘தாய் கிழவி வாரா’ பாடல் வெளியாகியுள்ளது.
இசையமைப்பாளர் நிவாஸ் கே பிரசன்னா இசையில், நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் பாடியுள்ள இப்பாடலை கருமாத்தூர் மணிமாறன் எழுதியுள்ளார். பாடல் வரிகளும் இசையும் கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.
