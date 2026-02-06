படத் தலைப்பில் சாதிய ரீதியான சர்ச்சை..! டீசரை நீக்கி விளக்கமளித்த பாலிவுட் இயக்குநர்!

கூஸ்கோர் பண்டாட் என்ற படத்தின் தலைப்புக்கு எழுந்த சாதிய ரீதியான சர்ச்சைக்கு பாலிவுட் இயக்குநர் நீரஜ் பாண்டே விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
சமூக உணர்வுகளைப் பாதித்தால் யூடியூப், நெட்பிளிக்ஸில் பிப்.3-ஆம் தேதி வெளியான இந்தப் படத்தின் டீசர் நீக்கப்பட்டுள்ளதாகப் படத்தின் தயாரிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
என்ன பிரச்னை?
பாலிவுட் இயக்குநர் நீரஜ் பாண்டே எழுதி தயாரித்த ’கூஸ்கோர் பண்டாட்’ என்ற படத்தினை ரிதீஷ் ஷா இயக்கியுள்ளார். நடிகர் மனோஜ் பாஜ்பாயி நடித்துள்ள இந்தப் பட டீசர் பிப்.3-ஆம் தேதி வெளியானது.
கையூட்டு பெறும் பண்டிட் எனப் பொருள்படும் இந்தப் படத்தின் தலைப்பு சமூக வலைதளத்தில் மிகுந்த சர்ச்சையானது.
”மற்ற சமூகத்தினரின் பெயருடன் இந்த மாதிரி தலைப்புகளை வைக்க முடியுமா?”, “சொந்த சமூகத்தைக் குறித்தே இப்படி படம் எடுக்கலாமா? ஏற்கெனவே பிராமணர்களுக்கு எதிரான வெறுப்பு அதிகரித்துள்ள நிலையில் இப்படியாக எடுப்பது ஏன்? நெட்பிளிக்ஸிடம் இருந்து இப்படி எதிர்பார்க்கவில்லை” என சமூக வலைதளங்களில் பலரும் விமர்சித்து வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில், இது குறித்து இயக்குநர் விளக்கமளித்துள்ளார். அவர் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் கூறியதாவது:
சர்ச்சைக்கு இயக்குநர் விளக்கம்
எங்களது காவலதி பற்றின திரைப்படம் புனைவாக உருவாக்கப்பட்டது. இதில் வரும் ’பண்டாட்’ என்ற வார்த்தை பேச்சு வழக்கில் சாதாரணமாக வைக்கப்பட்டது. இந்தக் கதை தனி ஒரு மனிதைப் பற்றின கதை என்பதால் அது ஒரு சமூகம், மதம், சாதியைப் பிரதிபலிக்கும் நோக்கில் உருவாக்கப்படவில்லை.
இயக்குநராக நான் எனது பணியை மிகுந்த பொறுப்புடன் செய்து வருகிறேன். எனது கதைகல் நல்ல எண்ணத்துடன் மரியாதையுடன்தான் உருவாக்கப்படுகிறது.
இருந்தும் எங்கள் படத்தின் தலைப்பு சிலருக்கு மனக் கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தியதைப் புரிந்துகொள்கிறோம். அந்த உணர்வுகளை நிஜமாகவே புரிந்துகொண்டு, அது தொடர்பானவற்றை நீக்குகிறோம்.
எங்களது படத்தை முழுமையாகப் பார்த்தால் நாங்கள் எந்த நோக்கத்தில் எடுத்துள்ளோம் என்பதை புரிந்துகொள்வார்கள் என்று நினைக்கிறேன். மாறாக, வெறும் டீசரைப் பார்த்து முடிவெடுக்காதீர்கள். விரைவில் படத்தை மக்களுக்கு காண்பிக்க ஆவலுடன் இருக்கிறோம் என்றார்.
