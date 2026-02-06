செய்திகள்

டிடிஎஃப் வாசனின் ஐபிஎல் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

டிடிஎஃப் வாசனின் ஐபிஎல் பட ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...
ஐபிஎல் பட போஸ்டர்
ஐபிஎல் பட போஸ்டர்
டிடிஎஃப் வாசனின் ஐபிஎல் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் கருணாநிதி இயக்கத்தில் நடிகர் டிடிஎஃப் வாசன் கதாநாயகனாக அறிமுகமான திரைப்படம் ஐபிஎல் (இந்தியன் பீனல் கோட்).

இந்தத் திரைப்படம் அரசியல் பின்னணியில் சஸ்பென்ஸ் திரில்லர் திரைப்படமாக வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

மேலும் இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் கிஷோர், அபிராமி, போஸ் வெங்கட் உள்ளிட்டோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

ஸ்வின் விநாயகமூர்த்தி படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். இப்படம் கடந்த நவ. 28 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

இந்த நிலையில், டிடிஎஃப் வாசனின் ஐபிஎல் படம் டென்ட்கொட்டா ஓடிடி தளத்தில் நாளை(பிப். 7) வெளியாகிறது.

