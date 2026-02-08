ரஜினி - கமல் படத்துக்கு இசையமைக்கும் அனிருத்?

ரஜினிகாந்த், கமல் ஹாசன் இணைந்து நடிக்கும் திரைப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார்.
இயக்குநர் நெல்சன் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் இணைந்து நடிக்கும் திரைப்படத்தை இயக்கவுள்ளதாகவும் இப்படத்திற்கான புரோமோ படப்பிடிப்பு விரைவில் துவங்கவுள்ளதாகவும் நம்பகமான தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதனால், ரஜினி - கமல் இணைந்து நடிக்கும் படத்தை நெல்சன் இயக்கவுள்ளது உறுதியாகியுள்ளதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையமைக்க உள்ளாராம். புரோமோவில் இவரும் இடம்பெறலாம் எனத் தெரிகிறது.
