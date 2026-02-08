செய்திகள்

நிவின் பாலியின் பேபி கேர்ள் ஓடிடி தேதி!

பேபி கேர்ள் ஓடிடி தேதி...
நிவின் பாலி
நிவின் பாலி
Updated on
1 min read

நடிகர் நிவின் பாலியின் பேபி கேர்ள் திரைப்படத்தின் ஓடிடி தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் நிவின் பாலி - இயக்குநர் அருண் வர்மா கூட்டணியில் உருவான “பேபி கேர்ள்” திரைப்படம் கடந்த ஜன. 23 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது.

இதற்கு முன் நிவின் நடித்த சர்வம் மாயா ரூ. 150 கோடி வரை வசூலித்து மிகப்பெரிய ஹிட்டாக அமைந்ததிருந்தது.

இந்த நிலையில், நிவின் பாலியின் பேபி கேர்ள் திரைப்படம் வருகிற பிப். 12 ஆம் தேதி சோனி ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நிவின் பாலி
ரூ. 800 கோடியில் உருவாகும் லோகேஷ் - அல்லு அர்ஜுன் திரைப்படம்?
Summary

nivin pauly's baby girl movie will out sony live ott on feb. 12

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

baby girl
nivin pauly

Related Stories

No stories found.