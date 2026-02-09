செய்திகள்

சோனியின் புதிய தமிழ் அலைவரிசை!

சோனியின் புதிய தமிழ் சேனல் குறித்து...
சோனியின் புதிய தமிழ் அலைவரிசை!
சோனி நிறுவனம் தனது புதிய தமிழ் அலைவரிசையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ் தொலைக்காட்சி சேனல்களில் பல சர்வதேச நிறுவனங்கள் தமிழ் மொழிக்கு ஏற்ப சில வித்தியாசமான முயற்சிகளுடன் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகின்றன.

சினிமா, நாடகங்கள், பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகள், செய்திகள், விளையாட்டுகள் என பல அம்சங்கள் இடம்பெறும் வகையில் பல்வேறு தரப்பு சேனல்களும் இருக்கின்றன.

இந்த நிலையில், சோனி நிறுவனம் தமிழில் ’விழா’ என்கிற பெயரில் புதிய சேனலை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதன் அறிமுகத்திலேயே தமிழில், “தமிழகத்தின் புதிய பொழுதுபோக்கு அலைவரிசை” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

இதனால், இந்த சேனல் விரைவில் தொலைக்காட்சி சேனல்களில் ஒன்றாக இடம்பெறவுள்ளது.

sony will launch new tamil entertainment channel named as 'vizha'

