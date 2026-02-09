செய்திகள்

ஓடிடியில் விஜய் சேதுபதியின் காந்தி டாக்ஸ் எப்போது?

விஜய் சேதுபதியின் காந்தி டாக்ஸ் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக..
Gandhi Talks poster
காந்தி டாக்ஸ் படத்தின் போஸ்டர். படம்: யூடியூப் / ஜீ ஸ்டூடியோஸ்.
Updated on
1 min read

நடிகர் விஜய் சேதுபதியின் காந்தி டாக்ஸ் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி தொடர்பான தகவல் தெரியவந்துள்ளது.

இயக்குநர் கிஷோர் பாண்டுரங் பெலேகர் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, அரவிந்த் சாமி, அதிதி ராவ் ஹைதரி உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வசனங்களே இல்லாத சைலன்ட் திரைப்படமாக காந்தி டாக்ஸ் உருவாகியுள்ளது.

இந்தப் படம் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு இந்தியத் திரைப்பட விழாவில் தேர்வானது. சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கடந்த ஜன. 30 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

வசனங்களே இல்லாத காட்சிகளாக இருந்தாலும் ஏ.ஆர். ரஹ்மானின் பின்னணி இசை ரசிகர்களை ரசிக்க வைத்தது.

ஜீ ஸ்டீடியோஸ், கையோரிஸ், பின்க்மூன் அன்ட் மூவிமில் இணைந்து இந்தப் படத்தை தயாரித்துள்ளன.

இந்த நிலையில், காந்தி டாக்ஸ் திரைப்படம் வரும் பிப். 26 ஆம் தேதி ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என்ற தகவல் தெரியவந்துள்ளது.

Summary

Information has emerged regarding the OTT release date of actor Vijay Sethupathi's film 'Gandhi Talks'.

Gandhi Talks poster
பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் தொடரில் இணையும் மகாநதி சீரியல் நடிகை!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

விஜய் சேதுபதி
vijay sethupathi
Gandhi Talks
OTT Release Date
ஓடிடி வெளியீடு
காந்தி டாக்ஸ்

Related Stories

No stories found.