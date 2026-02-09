வித் லவ் வசூல் அறிவிப்பு!

செய்திகள்

வித் லவ் வசூல் குறித்து...
வித் லவ் திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வசூல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அறிமுக இயக்குநர் மதன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் அபிஷன் ஜீவிந்த், அனஸ்வரா ராஜன் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான வித் லவ் திரைப்படம் பிப். 6 அன்று வெளியானது.

பள்ளிகால கதையுடன் கூடிய நகைச்சுவை காதல் படமாக உருவான இப்படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்தாலும் இளம் தலைமுறை ரசிகர்களிடம் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

டூரிஸ்ட் பேமிலி மூலம் இயக்குநராக கவனிக்கப்பட்ட அபிஷன் கதாநாயகனாகவும் கவனம் ஈர்த்து வருவது ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படம் முதல் மூன்று நாள்களில் ரூ. 11 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆவேஷம் - 2! உறுதி செய்த ஃபஹத் ஃபாசில்!

