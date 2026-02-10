செய்திகள்

காதலர் நாளில் மறுவெளியீடாகும் திரைப்படங்கள்!

காதலர் நாளில் மறுவெளியீடாகும் திரைப்படங்கள்!
காதலர் நாளை முன்னிட்டு சில திரைப்படங்கள் மறுவெளியீடாகவுள்ளன.

உலகம் முழுக்க கொண்டாட்டப்படும் நாள்களில் ஒன்றான காதலர் நாளுக்கு பலரும் காத்திருக்கின்றனர். விதவிதமான முறையில் தங்கள் காதலைச் சொல்ல விழைபவர்கள் ஒருபுறம் என்றால் காதலித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் மறுபுறம்.

இரண்டு தரப்பையும் ஏதோ ஒரு புள்ளியில் இணைப்பதைப் போல் சினிமாவும் இருக்கிறது. அன்றைய நாளில் காதல் படங்கள் வெளியாவது பல ஆண்டுகளாகத் தொடர்ந்து வருகிறது.

ஆனால், கடந்த சில ஆண்டுகளாகத் தமிழில் அழுத்தமான காதல் கதைகளைக் கொண்ட திரைப்படங்கள் வெளியாகவில்லை. இதனால், ரசிகர்களிடம் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்ற பழைய திரைப்படங்களை மறுவெளியீடு செய்ய முனைப்பு காட்டி வருகின்றனர்.

இந்த வகையில், நடிகர் மாதவனின் மின்னலே, நடிகர் சூர்யாவின் மௌனம் பேசியதே ஆகிய திரைப்படங்கள் பிப். 13 அன்றும் குணால் நடித்த காதலர் தினம் திரைப்படம் பிப். 14 ஆம் தேதியும் மறுவெளியீடாகவுள்ளன.

மேலும், நடிகர் டி. ராஜேந்தரின் உயிருள்ளவரை உஷா திரைப்படமும் பிப். 13 அன்று வெளியாகவுள்ளதால் ரசிகர்களிடம் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

