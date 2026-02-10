செய்திகள்

80-களின் தோற்றத்தில் ரஜினி, கமல்?

ரஜினி, கமல் திரைப்படம் குறித்து...
ரஜினி, கமல்
ரஜினி, கமல்
Updated on
1 min read

ரஜினிகாந்த், கமல் ஹாசன் இணைந்து நடிக்கும் திரைப்படத்தின் புரோமோ குறித்து புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் நெல்சன் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் இணைந்து நடிக்கும் திரைப்படத்தை இயக்கவுள்ளதாகவும் இப்படத்திற்கான புரோமோ படப்பிடிப்பு விரைவில் துவங்கவுள்ளதாகவும் நம்பகமான தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதனால், ரஜினி - கமல் இணைந்து நடிக்கும் படத்தை நெல்சன் இயக்கவுள்ளது உறுதியாகியுள்ளதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையமைக்க உள்ளாராம். புரோமோவில் இவரும் இடம்பெறலாம் எனத் தெரிகிறது.

இந்த நிலையில், புரோமோ காட்சியில் ரஜினி, கமல் இருவரும் 80-களின் தோற்றத்தில் இருப்பது போன்று டீ-ஏஜிங் தோற்றங்கள் இடம்பெற உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது கூடுதல் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ரஜினி, கமல்
வளருங்கப்பா... புரளிக்கு பிரகாஷ் ராஜ் பதில்!

rajinikanth and kamalhaasan as their 80's look in new movie

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Rajinikanth
Kamal Haasan
Nelson

Related Stories

No stories found.