ரோட்டர்டம் திரைப்பட விழா! மயிலா படத்துக்கு நெட்பாக் விருது பரிந்துரை!

ரோட்டர்டம் சர்வதேச திரைப்பட விழா விருதுக்கு மயிலா திரைப்படம் பரிந்துரைக்கப்பட்டது குறித்து...
ரோட்டர்டம் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில், நெட்பாக் விருதுக்கு இயக்குநர் செம்மலர் அன்னம் இயக்கிய “மயிலா” திரைப்படம் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

நெதர்லாந்து நாட்டில் நடைபெறும் 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ரோட்டர்டம் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில், ஆசிய நாடுகளில் இருந்து தேர்வு செய்யப்படும் திரைப்படங்களுக்கு நெட்பாக் (ஆசிய சினிமாவை மேம்படுத்துவதற்கான நெட்வொர்க்) விருது வழங்கப்படுகின்றது.

இந்த விருதுக்கு இயக்குநர் செம்மலர் அன்னம் இயக்கத்தில் உருவான “மயிலா” திரைப்படம் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தை, இயக்குநர் பா. ரஞ்சித்தின் “நீலம் புரோடக்‌ஷன்ஸ்” நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது.

ஏற்கெனவே, ரோட்டர்டம் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் இம்மாதத் துவக்கத்தில் திரையிடப்பட்ட “மயிலா” படம் பெரும் வரவேற்புகளைப் பெற்றிருந்தது. இப்படத்தில், நடிகர்கள் பி. மெலடி டோர்காஸ், சுடர் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இத்துடன், இப்படம் பல்வேறு சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் திரையிடுவதற்குத் தேர்வாகியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

Summary

The film “Mayila” directed by director Semmalar Annam has been nominated for the NETPAC Award at the Rotterdam International Film Festival.

