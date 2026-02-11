கோடை வெளியீடாகத் திரைக்கு வரும் டிசி!

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக அறிமுகமாகும் டிசி கோடை வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ளது.
இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் நடிகராக அறிமுகமாகிறார். இப்படம் முழு ஆக்சன் திரைப்படமாக உருவாகவுள்ளது. இதற்காக, லோகேஷ் தற்காப்பு கலைகளையும் கற்றுக்கொண்டார்.
இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. சில மாதங்களுக்கு முன் டீசர் வெளியாகி கவனம் பெற்றது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தை கோடை வெளியீடாகத் திரைக்குக் கொண்டு வர படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான சன் பிக்சர்ஸ் முடிவு செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தற்போது, லோகேஷ் கனகராஜ் நடிகர் அல்லு அர்ஜுனை வைத்து புதிய திரைப்படத்தை இயக்கும் பணிகளில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
