நடிகை - இயக்குநர்... வரலட்சுமி வெளியிட்ட புதிய விடியோ!

இயக்குநரான நடிகை வரலட்சுமியின் முதல் திரைப்படம் குறித்து...
நடிகையும் இயக்குநருமான வரலட்சுமி பகிர்ந்த காட்சிகள். படம்: எக்ஸ் / வரலட்சுமி சரத்குமார்.
நடிகை வரலட்சுமி சரத்குமார் முதல்முறையாக சரஸ்வதி எனும் படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகவிருக்கிறார்.

விரைவில் முதல் பார்வை வெளியாகுமென கூறியுள்ள வரலட்சுமி சரத்குமார் தான் நடிகையாகவும் இயக்குநராகவும் இருப்பது குறித்து விடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் போடா போடி எனும் படத்தில் நாயகியாக அறிமுகமானார் வரலட்சுமி சரத்குமார். தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடத்தில் பல படங்களில் நடித்துள்ள இவர் கடந்தாண்டு திருமணம் செய்தார்.

தங்கை பூஜா சரத்குமார் உடன் இணைந்து வரலட்சுமி சரத்குமார் ‘தோச டையாரிஸ்’ எனும் தயாரிப்பு நிறுவனத்தை உருவாக்கியுள்ளார்.

இந்தத் தயாரிப்பில் ’சரஸ்வதி’ எனும் படத்தை அவரே இயக்கியுள்ளார். நவீன் சந்திரா, பிரியாமணி பிரகாஷ் ராஜ் நடிக்கும் இந்தப் படத்திற்கு தமன் இசையமைக்கிறார்.

இந்நிலையில், நடிகையும் இயக்குநரும் என்ற தலைப்பில் இந்தப் படத்தின் சுவாரசியமான விடியோ வெளியாகி கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.

Summary

Actress Varalakshmi Sarathkumar is making her directorial debut with the film Saraswathi.

