பூக்கி டிரைலர்!
விஜய் ஆண்டனி தயாரித்த பூக்கி டிரைலர்....
இசையமைப்பாளர் விஜய் ஆண்டனி தயாரிப்பில் உருவான “பூக்கி” திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகரும் இசையமைப்பாளருமான விஜய் ஆண்டனியின் தயாரிப்பில் உருவான புதிய படம் “பூக்கி”. இயக்குநர் கணேஷ் சந்திரா இயக்கிய இந்தப் படத்தின் மூலம் நடிகர் அஜய் திஷன் நாயகனாக அறிமுகமாகிறார். இவர் மார்கன் திரைப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து அசத்தியிருந்தார்.

மேலும், இதில் நடிகர்கள் தனுஷா, சுனில், பாண்டியராஜன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். மேலும், விஜய் ஆண்டனி இசையமைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், பிப். 13 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள இப்படத்தின் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். இதில், காதலர்களான அஜய் திஷன் மற்றும் தனுஷா காதலும் பிரிவுமாக உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

