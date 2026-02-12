செய்திகள்

காதலர் நாளில் வெளியாகும் டிசி படத்தின் கிளிம்ஸ் விடியோ!

டிசி படத்தின் கிளிம்ஸ் விடியோ குறித்து....
டிசி படத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ்.
இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நடிகராக அறிமுகமாகும் டிசி படத்தின் கிளிம்ஸ் விடியோ குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கும் புதிய படத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ், நடிகராக அறிமுகமாகிறார். இந்தப் படத்துக்கு டிசி (DC) எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இப்படம் முழு ஆக்சன் திரைப்படமாக உருவாகி வருகிறது. இப்படம் கோடை வெளியீடாகத் திரைக்கு வரும் என்று டிசி படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான சன் பிக்சர்ஸ் அறிவித்துள்ளது.

டிசி படத்தில், தேவதாஸ் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் லோகேஷ் கனகராஜும், சந்திராவாக வாமிகா கபியும் நடிக்கின்றனர். அனிருத் இசையமைக்கிறார்.

இந்த நிலையில், டிசி படத்தின் கிளிம்ஸ் விடியோ காதலர் நாளில் பிப். 14 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

