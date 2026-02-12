செய்திகள்

அதர்வாவின் இதயம் முரளி படத்தில் ஃபகத் ஃபாசில்!

இதயம் முரளி திரைப்படத்தில் நடிகர் ஃபகத் ஃபாசில் இணைந்துள்ளது குறித்து...
நடிகர் அதர்வா நாயகனாக நடிக்கும் “இதயம் முரளி” திரைப்படத்தில் பிரபல நடிகர் ஃபகத் ஃபாசில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

தயாரிப்பாளர் ஆகாஷ் பாஸ்கரன் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் “இதயம் முரளி” திரைப்படத்தில் நடிகர் அதர்வா நாயகனாக நடிக்கின்றார்.

நடிகர்கள் பிரீத்தி முகுந்தன், கயாது லோஹர், ரக்‌ஷன், டிராவிட் செல்வம், நிஹாரிகா, ஏஞ்சலீன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்தப் படத்தை “டான் பிக்சர்ஸ்” நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

கோடை விடுமுறைகளை முன்னிட்டு வரும் ஏப்ரல் மாதம் வெளியாகவுள்ள இப்படத்தின் பாடல்கள் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு வெளியாகி ரசிகர்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்றன.

இந்த நிலையில், இதயம் முரளி திரைப்படத்தில் பிரபல நடிகர் ஃபகத் ஃபாசில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளதாக, படக்குழுவினர் வியாழக்கிழமை (பிப். 12) சிறப்பு விடியோ வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர்.

