வித் லவ் திரைப்படத்தைப் பாராட்டிய விஜய் தேவரகொண்டா!

நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா வித் லவ் திரைப்படத்தைப் பாராட்டியுள்ளார்.

டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான அபிஷன் ஜீவிந் நாயகனாக நடித்து வெளியான வித் லவ் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வணிக ரீதியான வெற்றியைப் பெற்று வருகிறது.

இப்படத்தை நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் இளைய மகள் சௌந்தர்யா தயாரித்திருந்தார்.

கடந்த பிப். 6 ஆம் தேதி வெளியான இப்படம் இதுவரை ரூ. 20 கோடி வரை வசூலித்திருக்கலாம் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த நிலையில், இப்படத்தையும் நாயகன் அபிஷனையும் நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா பாராட்டியுள்ளார்.

ஓடிடியில் வெளியானது சண்முக பாண்டியனின் கொம்புசீவி!
