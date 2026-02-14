எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தும் ராஜ் கமல் பிலிம்ஸ் அறிவிப்பு!

ராஜ் கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் அடுத்த தயாரிக்கவுள்ள திரைப்படத்தின் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
நடிகர் கமல் ஹாசனின் ராஜ் கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் அமரன் திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து கமல் - 237 படத்தையும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் - சிபி சக்ரவர்த்தி இணையும் படத்தையும் தயாரிக்கிறது.
இப்படத்திற்குப் பின் இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி - கமல் சேர்ந்து நடிக்கும் திரைப்படத்தையும் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனமே தயாரிக்கிறது. இதன் புரோமோ படப்பிடிப்பும் துவங்கியுள்ளது.
இந்த நிலையில், இந்நிறுவனம் புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், நாளை (பிப். 15) மாலை 6.01 மணிக்கு அப்டேட் கொடுப்பதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
இது ரஜினி - கமல் படத்தின் அறிவிப்பாகவோ அல்லது நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் 26-வது திரைப்படத்தின் அறிவிப்பாகவோ இருக்கலாம் என்பதால் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்பட்டுள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.