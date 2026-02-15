செய்திகள்

பழிவாங்கல் கதையாக டிசி!

டிசி குறித்து...
Updated on
1 min read

அருண் மாதேஸ்வரன் மீண்டும் பழிவாங்கல் கதையாக டிசி படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக அறிமுகமாகும் திரைப்படம் டிசி. இப்படம் கோடை வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ளது.

இதில், தேவதாஸ் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் லோகேஷ் கனகராஜும், சந்திராவாக வாமிகா கபியும் நடிக்கின்றனர். மேலும், பார்வதி பாத்திரத்தில் சஞ்சனா ஏகே நடிப்பதாக கிளிம்ஸ் விடியோவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், கிளிம்ஸ் விடியோவில் பாலியல் தொழிலாளிகளாக வாமிகாவும் சஞ்சனாவும் நடிக்க, கேங்ஸ்டராக லோகேஷ் நடித்திருப்பதாகவே தெரிகிறது.

மேலும், இப்படம் பழிவாங்கும் கதையாகவே உருவாகியுள்ளது. அருண் மாதேஸ்வரனின் ராக்கி, சாணிக்காயிதம், கேப்டன் மில்லர் ஆகியவை பழிவாங்கல் கதையாகவே உருவாகியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

கருப்பு வெளியீட்டுக்குத் தயார்: ஆர்ஜே பாலாஜி

Lokesh Kanagaraj
DC

