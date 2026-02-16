செய்திகள்

ஹாட் ஸ்பாட் - 2 படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

ஹாட் ஸ்பாட் - 2 படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...
ஹாட் ஸ்பாட் - 2
ஹாட் ஸ்பாட் - 2படம்: X
ஹாட் ஸ்பாட் - 2 படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஹாட் ஸ்பாட் படத்தின் முதல்பாகம் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. முதல் பாகத்திற்குக் கிடைத்த வரவேற்பைத் தொடர்ந்து இதன் இரண்டாம் பாகத்தை இயக்கியுள்ளார் விக்னேஷ் கார்த்திக்.

ஹாட் ஸ்பாட் திரைப்படம் சமூகத்தில் நிகழும் முக்கியமான பிரச்னைகளை மையமிட்டு எடுக்கப்பட்டது. இரண்டாம் பாகமும் அதே பாணியில் எடுக்கப்பட்டு வெளியானது.

இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் அஷ்வின், எம்.எஸ்.பாஸ்கர், பிரியா பவானி சங்கர், ரக்சன், தம்பி ராமய்யா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

பெண்மை, கற்பு, ஒழுக்கம் போன்ற கலாசார மதிப்பீடுகள் எல்லாம் வேறு வேறு அர்த்தங்கள் பெற்று உருமாறி விட்டதை இந்த தலைமுறைக்கு எடுத்துக் காட்டும் விதமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள திரைக்கதை ரசிகர்களை கவரும் விதமாகவும், திரை கவர்ச்சியில் முழ்கிக் கிடக்கும் ரசிகர்களுக்கு பாடம் கற்பிக்கும் விதமாகவும் திரைக்கதை அமைந்துள்ளது.

இந்த நிலையில் ஹாட் ஸ்பாட் - 2 திரைப்படம் ஆஹா ஓடிடியில் வரும் பிப். 20 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

The OTT release date of the film Hot Spot - 2 has been announced.

ஹாட் ஸ்பாட் - 2
ஓடிடியில் வெளியானது சண்முக பாண்டியனின் கொம்புசீவி!

