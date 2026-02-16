எல்ஐகே வெளியீட்டுத் தேதி இதுவா?

நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதனின் எல்.ஐ.கே. திரைப்பட வெளியீடு குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் - இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் கூட்டணியில் உருவான எல் ஐகே திரைப்படம் கடந்தாண்டு அக்டோபர் வெளியீடாகத் திரைக்கு வருமென அறிவிக்கப்பட்டது. பின், டிசம்பர் வெளியீட்டுக்குச் சென்று, தற்போது வரை வெளியாகாமல் இருக்கிறது.
பொங்கல் வெளியீடாகத் திரைக்கு வருமென எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், ஜன நாயகன் வரும் என வெளியீட்டில் மாற்றம் ஏற்பட்டது.
தற்போது, ஜன நாயகன் வெளியீட்டு பிரச்னையைச் சந்தித்து வருவதால் உறுதியான தேதியை எல்ஐகே படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவிக்காமல் இருக்கிறது. இந்த நிலையில், இப்படத்தை வருகிற மார்ச் 19 ஆம் வெளியிட தயாரிப்பு நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
