செய்திகள்

தயாரிப்பாளர், இயக்குநர் தமிழழகன் காலமானார்!

ஆர். எம். வீரப்பன் மகன் தமிழழகன் மறைவு...
தமிழழகன்
தமிழழகன்
Updated on
1 min read

பிரபல தயாரிப்பாளர் தமிழழகன் உடல் நலக்குறைவால் காலமானார்.

மறைந்த முன்னாள் அமைச்சர் ஆர். எம். வீரப்பனின் மகன் தமிழழகன். இவர் திரைத்துறையில் தயாரிப்பாளராகவும், இயக்குநராகவும் சில திரைப்படங்களை உருவாக்கியவர்.

முக்கியமாக, சத்யா மூவிஸ் மூலம் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்த மூன்று முகம், பணக்காரன், பாட்ஷா ஆகிய திரைப்படங்களைத் தயாரித்தவர்.

இயக்குநராக, நடிகர் சத்யராஜ் நடித்த மந்திரப் புன்னகை, திவ்யபாரதி நடித்த நிலா பெண்ணே உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இயக்கினார்.

இந்த நிலையில், நீண்ட காலமாக உடல் நலக்குறைவால் அவதிப்பட்டு வந்த தமிழழகன் நேற்று (பிப்.15) காலமானார். இவரது மறைவுக்கு ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்ட சினிமா பிரபலங்கள் இரங்கல்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Summary

politician r.m. veerappan's son tamil alagan dies due to health issues.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

RM Veerappan

Related Stories

No stories found.