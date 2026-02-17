செய்திகள்

கதாநாயகனாகும் நீ நான் காதல் சீரியல் நடிகர்!

நீ நான் காதல் தொடரில் நடித்து கவனம் பெற்றவர் நடிகர் சங்கரேஷ், புதிய தொடரில் நடிக்கவுள்ளது குறித்து..
Nee Naan Kadhal Serial actor Shankaresh Kumar
சங்கரேஷ்படம் - இன்ஸ்டாகிராம்
Updated on
1 min read

விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகவுள்ள புதிய தொடரில் நடிகர் சங்கரேஷ் நாயகனாக நடிக்கவுள்ளார்.

விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான நீ நான் காதல் தொடரில் முக்கிய பாத்திரத்தில் நடித்து கவனம் பெற்றவர் நடிகர் சங்கரேஷ்.

2023 முதல் 2025 வரை ஒளிபரப்பான இந்தத் தொடரின் மூலம் அடுத்தடுத்த வாய்ப்புகளையும் பெற்று வருகிறார்.

விஜய் தொலைக்காட்சியில் மக்கள் வரவேற்பைப் பெற்ற சின்ன மருமகள் தொடரின் தெலுங்கு மொழி மறுஉருவாக்கத்தில் சங்கரேஷ் நாயகனாக நடித்து வருகிறார்.

தற்போது மீண்டும் தமிழில் புதிய தொடரில் சங்கரேஷ் நடிக்கவுள்ளார். இந்த புதிய தொடரிலும் நாயகனாக நடிக்கவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதன்மூலம் தமிழில் பலதரப்பட்ட ரசிகர்களைக் கவரும் நாயகனாக சங்கரேஷ் மாறவுள்ளதாக ரசிகர்கள் பலர் கருத்துகளைப் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

இமைகள், தி ஹோரஸ் உள்ளிட்ட இணையத் தொடர்களில் சங்கரேஷ் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Nee Naan Kadhal Serial actor Shankaresh Kumar
கல்வியில் அடைய முடியாததை நடிப்பில் அடைந்தேன் : நடிகை ரேஷ்மா!
Summary

Nee Naan Kadhal Serial actor Shankaresh Kumar lead in VijayTV new serial

