விஜய்யின் தெறி படத்தின் புதிய மறுவெளியீட்டுத் தேதி!

நடிகர் விஜய்யின் தெறி படத்தின் புதிய மறுவெளியீட்டுத் தேதி குறித்து...
Poster of the movie Theri.
தெறி படத்தின் போஸ்டர். படம்: தயாரிப்பாளர் தாணு.
நடிகர் விஜய்யின் தெறி படத்தின் புதிய மறுவெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறைந்த பட்ஜெட் படங்களின் வருகைக்காக தெறி படத்தின் மறுவெளியீடு பலமுறை மாற்றியமைக்கப்பட்டன.

இயக்குநர் அட்லீ இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் நடித்த தெறி திரைப்படம் 2016-ல் வெளியானது.

இந்தப் படத்தில் சமந்தா, எமி ஜாக்சன், சுனைனா, ராதிகா உள்பட பலர் நடித்துள்ளனர்.

மிகவும் வரவேறைப் பெற்ற இந்தப் படத்தை தயாரிப்பாளர் தாணு தயாரித்திருந்தார். ஜன நாயகன் படம் வெளியாகாததால் சில படங்கள் மறுவெளியீடாகின.

பொங்கலுக்கு வரவிருந்த இந்தப் படம் பலமுறை தள்ளிப்போனது. இந்நிலையில், இந்தப் படம் பிப்.27ஆம் தேதி வெளியாகிறதென தயாரிப்பாளர் தாணு அறிவித்துள்ளார்.

