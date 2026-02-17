செய்திகள்

விருமாண்டி சிவகார்த்திகேயன்... சேயோன் புரோமோ!

விருமாண்டி சிவகார்த்திகேயன்... சேயோன் புரோமோ!
நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் 26-வது திரைப்படத்தின் அறிவிப்பு விடியோ வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தன் 26-வது திரைப்படத்தில் நடிக்க உள்ளார். இதனை ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க, தாய் கிழவி திரைப்பட இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்குகிறார்.

இப்படத்திற்கு ‘சேயோன்’ எனப் பெயரிட்டுள்ளதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்திருந்தது.

இப்படத்தின் கதை முழுக்க, மதுரை பின்னணியில் நடைபெறவுள்ளதாகத் தெரிகிறது. மேலும், இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்க, விவேக் விஜயகுமார் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார்.

இந்த நிலையில், புதிய புரோமோவை வெளியிட்டுள்ளனர். இதில், விருமாண்டி வேடம் கட்டும் கதாபாத்திரமாக சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ளது படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது. மேலும், இப்படம் இந்தாண்டு அக்டோபர் மாதம் திரைக்கு வருமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

actor sivakarthikeyan's seyon promo out now

Sivakarthikeyan
rajkamal films

