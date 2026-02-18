செய்திகள்

பாக்கெட் நாவல் வெளியீட்டை அறிவித்த தியாகராஜன் குமாரராஜா!

பாக்கெட் நாவல் வெளியீடு குறித்து...
விஜய் சேதுபதி, தியாகராஜன் குமாரராஜா
விஜய் சேதுபதி, தியாகராஜன் குமாரராஜா
Updated on
1 min read

பாக்கெட் நாவல் திரைப்படத்தின் வெளியீடு குறித்து தியாகராஜன் குமாரராஜா பேசியுள்ளார்.

சூப்பர் டீலக்ஸ் திரைப்படத்திற்குப் பிறகு மீண்டும் தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிக்கவுள்ளதால், இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. முதல்முறையாக தியாகராஜன் குமாரராஜா படத்துக்கு இளையராஜா இசையமைக்கவுள்ளார்.

ஏற்கெனவே, மாடர்ன் லவ் என்ற இணையத் தொடரில் இளையராஜா இவருடன் பணியாற்றி இருக்கிறார். தியாகராஜன் குமாரராஜா தனது சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனமான டைலர் டர்டன் மற்றும் கினோ ஃபிஸ்ட் (TDKF) மூலம் பாக்கெட் நாவல் படத்தை தயாரிக்கிறார்.

அண்மையில் தொடங்கிய இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கான, புகைப்படங்கள் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்து வருகின்றன.

இந்த நிலையில், இப்படம் குறித்து பேசிய தியாகராஜன் குமாரராஜா இதனை இந்தாண்டு இறுத்திக்குள் திரைக்குக் கொண்டு வரத் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் படப்பிடிப்பும் இடைவெளி விட்டு எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

விஜய் சேதுபதி, தியாகராஜன் குமாரராஜா
லோகேஷ் கனகராஜ் - அல்லு அர்ஜுன் சந்திப்பு!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

vijay sethupathi
thiyagarajan kumararaja

Related Stories

No stories found.