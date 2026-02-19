செய்திகள்

லீ க்ரோனின்ஸ் த மம்மி டிரைலர் வெளியீடு!

லீ க்ரோனின்ஸ் த மம்மி டிரைலர் வெளியானது பற்றி...
படத்தின் போஸ்டர்
படத்தின் போஸ்டர்
Updated on
1 min read

இயக்குநர் லீ க்ரோனின் த மம்மி திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

ஈவில் டெட் ரைஸ் உள்ளிட்ட படங்கள் மூலம் பிரபலமடைந்த இயக்குநர் லீ க்ரோன், த மம்மி என்ற திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

பாலைவனத்தில் 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காணாமல் போன குழந்தை, மீண்டும் மம்மியாக தனது குடும்பத்திடம் திரும்புவது போன்று கதை நகர்கிறது.

இந்த திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி ரசிகர்களின் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. உலகம் முழுவதும் கோடை வெளியீடாக வருகின்ற ஏப்ரல் 17 ஆம் தேதி வெளியிடப்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி உள்ளிட்ட இந்திய மொழிகளிலும் இந்த திரைப்படம் வெளியாகவுள்ளது. இதற்கான டிரைலர்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Summary

Lee Cronin's The Mummy Trailer Released!

