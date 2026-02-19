செய்திகள்

சேயோன் - இன்னொரு விருமாண்டி?

சேயோன் திரைப்படம் குறித்து...
கமல்ஹாசன், சிவகார்த்திகேயன், சிவகுமார் முருகேசன்
சேயோன் திரைப்படத்தின் கதை மதுரையை மையமாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தன் 26-வது திரைப்படத்தில் நடிக்க உள்ளார். இதனை ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க, தாய் கிழவி திரைப்பட இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்குகிறார்.

இப்படத்திற்கு ‘சேயோன்’ எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். இதன் அறிமுக புரோமோ வெளியாகி நல்ல கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படம் விருமாண்டி திரைப்படம் போல கருமாத்தூர் தெய்வங்களை மையமாக வைத்து மதுரையில் நடக்கும் ஆக்சன் குடும்பப் படமாக உருவாகவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்க, விவேக் விஜயகுமார் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். படத்தின் படப்பிடிப்பு வருகிற ஏப்ரல் மாதம் துவங்கவுள்ளதாம்.

மறைந்த இயக்குநர் சுரேஷ் சங்கையா திரைப்படத்தின் முதல் போஸ்டர்!
Summary

sivakarthikeyan's seyon movie story based on madurai and karumathur backdrop.

Kamal Haasan
Sivakarthikeyan

