கவனம் ஈர்க்கும் சமுத்திரக்கனியின் தடயம் டிரைலர்!

நடிகர் சமுத்திரக்கனி நடிப்பில் உருவான தடயம் இணையத் தொடர் விரைவில் வெளியாகிறது.
நவீன்குமார் பழனிவேல் இயக்கத்தில் உருவான ‘தடயம்’ இணையத் தொடர், பிப்ரவரி 27 ஆம் தேதி ஜீ5 ஓடிடியில் வெளியாகிறது.
தமிழ்நாடு – ஆந்திரப் பிரதேச எல்லைப் பகுதியில் 1999 ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த உண்மை சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட இந்த சீரிஸ், க்ரைம் த்ரில்லராக உருவாகியுள்ளது.
இதில், முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் காவல்துறை அதிகாரிகளாக நடிகர்கள் சமுத்திரக்கனி, சிவதா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இத்தொடரின் டிரைலரை வெளியிட்டுள்ளனர். இதில், தொடர் கொலைகளைச் செய்யும் குற்றவாளிகளைப் பின் தொடரும் சமுத்திரக்கனியின் கதாபாத்திரம் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.