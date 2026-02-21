செய்திகள்

வரவேற்பைப் பெற்ற கஃபுள் பிரண்ட்லி!

கஃபுள் பிரண்ட்லி திரைப்படம் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது....
வரவேற்பைப் பெற்ற கஃபுள் பிரண்ட்லி!
Updated on
1 min read

தமிழ், தெலுங்கில் உருவான கஃபுள் பிரண்ட்லி திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்று வெற்றிப்படமாகியுள்ளது.

இயக்குநர் அஸ்வின் சந்திரசேகர் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் சந்தோஷ் சோபன், மானசி வாரணாசி நடிப்பில் உருவான காதல் திரைப்படமான கஃபுள் பிரண்ட்லி காதலர் நாளை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியானது.

தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் உருவான இப்படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

முக்கியமாக, காதல் - பிரிவைப் பேசும் படமான இது, பலருக்கும் உணர்வுப்பூர்வமாக இருந்ததாகக் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், இப்படம் இதுவரை ரூ. 5 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

வரவேற்பைப் பெற்ற கஃபுள் பிரண்ட்லி!
சென்னையில் இளையராஜா சிம்பொனி இசை!
Summary

couple friendly movie got good response from audience

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

valentines day
couple

Related Stories

No stories found.