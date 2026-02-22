7 பிலிம்ஃபேர் விருதுகளை வென்ற அமரன்!

செய்திகள்

நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் அமரன் திரைப்படம் 7 பிலிம்ஃபேர் விருதுகளை வென்று அசத்தியுள்ளது.

நடிகர் கமல் ஹாசன் தயாரிப்பில் நடிகர்கள் சிவகார்த்திகேயன், சாய் பல்லவி நடிப்பில் உருவான அமரன் திரைப்படம் 2024 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றிப் படமாக அமைந்தது.

ரூ. 300 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து ஆச்சரியப்படுத்திய இப்படம் ரசிகர்களின் விருப்பமான படமாகவும் மாறியது.

இந்த நிலையில், அமரன் திரைப்படத்திற்கு பிலிம்ஃபேர் விருது விழாவில் சிறந்த திரைப்படம், சிறந்த நடிகர், சிறந்த நடிகை, சிறந்த இயக்குநர், சிறந்த இசையமைப்பாளர் உள்பட 7 விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நீண்ட காலம் கழித்து தமிழ்த் திரைப்படம் ஒன்று 7 பிலிம்ஃபேர் விருதுகளை வென்று அசத்தியுள்ளது.

