தவெக வார்டு செயலாளர்... தாய் கிழவி டிரைலர்!
தாய் கிழவி திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

அறிமுக இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் நடிகை ராதிகா சரத்குமார் முதன்மைக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள திரைப்படம் தாய் கிழவி.

சிவகார்த்திகேயன் தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் பவுன் தாய் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் ராதிகா சரத்குமார் நடித்துள்ளார். வயதான பாட்டியாக ராதிகா நடித்திருந்த டீசர் வெளியாகி பலரிடமும் வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தது.

மேலும், தாய் கிழவி வாரா என்கிற பாடலும் ரசிகர்களிடம் ஹிட் அடித்து அதிகம் கேட்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலரை வெளியிட்டுள்ளனர். அதில், சொத்துக்காக பவுன் தாயின் மரணத்திற்குக் காத்திருக்கும் மகன்கள், பவுன் தாயின் சேட்டைகள் என சுவாரஸ்யமான காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. தாய் கிழவி வருகிற பிப். 27 ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

