‘பாஃப்டா’ விருது வென்ற மணிப்பூரி திரைப்படம்!
பிரிட்டனின் உயரிய திரைத்துறை விருதுகளான ‘பாஃப்டா’ விழாவில், மணிப்பூரி மொழியில் உருவான ‘பூங்’ திரைப்படம், சிறந்த குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பத் திரைப்படப் பிரிவில் விருதை வென்றது.
இந்தப் பிரிவில் பாஃப்டா விருது பெறும் முதல் இந்தியத் திரைப்படம் என்ற பெருமையை இது பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக, ஹாலிவுட்டின் முன்னணித் திரைப்படமான ‘ஜூடோபியா 2’ போன்ற படங்களைப் பின்னுக்குத் தள்ளி இப்படம் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
மணிப்பூரின் இம்பால் நகரில் வசிக்கும் சிறுவன் பூங், காணாமல் போன தனது தந்தையைத் தேடிச் செல்லும் உணா்ச்சிகரமான பயணமே இப்படத்தின் கதை. சிறுவா்களின் கண்ணோட்டத்தில் சொல்லப்படும் இக்கதை, மணிப்பூரின் சமூகச் சிக்கல்களை மிகவும் எதாா்த்தமாகப் படம்பிடித்துள்ளது.
விருதைப் பெற்றுக்கொண்ட இயக்குநா் லக்ஷ்மிபிரியா தேவி, மேடையில் மணிப்பூா் நிலை குறித்து உருக்கமாகப் பேசினாா். ‘கவனம் பெறாத ஒரு விளிம்பு நிலைப் பகுதியிலிருந்து இந்தப் படம் பிறந்தது. இனக் கலவரத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மணிப்பூரில் மீண்டும் அமைதி திரும்ப வேண்டும். சொந்த மண்ணிலேயே அகதிகளாக வாழும் குழந்தைகள், மீண்டும் தங்கள் மகிழ்ச்சியையும் கனவுகளையும் மீட்டெடுக்க வேண்டும்’ என்றாா் அவா்.
படத்தில் பூங் எனும் முதன்மைக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள 12 வயது சிறுவன் குகுன் கிப்ஜென், குகி சமூகத்தைச் சோ்ந்தவா். ஆனால், படத்தில் அவா் மைதேயி இனச் சிறுவனாக நடித்துள்ளாா். மணிப்பூரில் இரு சமூகங்களுக்கு இடையே பதற்றம் நிலவினாலும், கலையின் மூலம் அவா்கள் இணைந்துள்ளனா்.
ஏற்கெனவே டொராண்டோ, மெல்போா்ன் போன்ற சா்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் பாராட்டுப் பெற்ற பூங் திரைப்படம், தற்போது பாஃப்டா விருதையும் வென்று, பெருமை சோ்த்துள்ளது. குடியரசுத் தலைவா் திரௌபதி முா்மு, பிரதமா் நரேந்திர மோடி மற்றும் பல்வேறு மாநில முதல்வா்களும் படக் குழுவினருக்குத் தங்கள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனா்.