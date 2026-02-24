செய்திகள்

பிளடி ரோமியா! சமையல்காரர் டூ கேங்ஸ்டர் நானி!

நானியின் புதிய படத்தின் பெயரை அதிகாரப்பூர்வமாக படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர்.
பிளடி ரோமியோ போஸ்டர்
பிளடி ரோமியோ போஸ்டர்X | Nani
Updated on
1 min read

நடிகர் நானியின் பிறந்தநாளையொட்டி, அவரது புதிய படமான பிளடி ரோமியோ படத்தின் அறிவிப்பை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

நானியின் இப்படத்தை தே கால் ஹிம் ஓஜி படத்தின் இயக்குநர் சுஜீத் இயக்குகிறார்.

இப்படத்தின் அறிவிப்பு குறித்து அனிமேஷன் விடியோவையும் வெளியிட்டுள்ளனர்.

சமையல்காரர் போர்வையில் வாழும் ஒரு கேங்ஸ்டர் கதையாக பிளடி ரோமியோ இருக்கும் என்று தெரிகிறது.

நிஹாரிகா என்டர்டெயின்மென்ட் தயாரிக்கும் பிளடி ரோமியோவின் படப்பிடிப்பு, கோடையில் தொடங்கப்படவுள்ளது. மேலும், இந்தப் படத்தின் நடிகர்கள் மற்றும் குழுவினர் குறித்த விவரங்களை விரைவில் அறிவிக்கவுள்ளனர்.

ரஜினி - 173 படப்பிடிப்பு எப்போது?
Summary

Nani’s Next with Sujeeth Titled Bloody Romeo

Nani
நானி

