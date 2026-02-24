செய்திகள்

பாதயாத்ராவில் மம்மூட்டி தோற்றம்!

பாதயாத்ரா திரைப்படத்தில் மம்மூட்டி நடித்து வருகிறார்...
நடிகர் மம்மூட்டி நடிக்கும் பாதயாத்ரா திரைப்படத்தின் தோற்றம் இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

கலைப்படங்களை இயக்கி இந்தியளவில் பிரபலமானவர் இயக்குநர் அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன். இவர் இயக்கிய படங்களில் அனந்தரம், மதிலுகள், விதேயன் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடிகர் மம்மூட்டி முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்.

தற்போது, இவர்கள் 30 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் பாதயாத்ரா என்கிற திரைப்படத்தில் இணைந்துள்ளனர். இதனை, துல்கர் சல்மான் தயாரிக்கிறார்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு கேரளத்தின் காக்கநாடு பகுதியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்த படப்பிடிப்பும் மார்ச் 10 ஆம் தேதிக்குள் விரைவாகவே முடியவுள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கான நடிகர் மம்மூட்டியின் தோற்றம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.

