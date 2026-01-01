செய்திகள்

மனிதன் தெய்வமாகலாம்..! செல்வராகவனின் புதிய படம்!

செல்வராகவன் நடிக்கும் புதிய படம் குறித்து....
Manithan Deivamagalam poster
மனிதன் தெய்வமாகலாம் போஸ்டர்.படம்: எக்ஸ் / செல்வராகவன்.
Updated on
1 min read

செல்வராகவன் நடிக்கும் மனிதன் தெய்வமாகலாம் என்ற படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தப் படத்தை ட்ரிப்ஸ், தூக்குதுரை படங்களை இயக்கிய இயக்குநர் டென்னிஸ் மஞ்சுநாத் இயக்குகிறார்.

விஜயா சதீஷ் தயாரிப்பில் உருவாகும் இந்தப் படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் புத்தாண்டை முன்னிட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் படத்தில் நாயகியாக குஷி ரவி நடித்துள்ளார். ரவி வர்மா ஒளிப்பதிவில் இந்தப் படம் உருவாகிறது.

இந்தப் படத்தில் மைம் கோபி, கௌசல்யா, ஒய்ஜி மகேந்திரன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்கள்.

இது குறித்து, “புதிய பிரேம். ஆழமான கதை. இசை ஆன்மாவை ஆட்டுவிக்கும்” என செல்வராகவன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இயக்குநர் செல்வராகவன் தற்போது முழுநேர நடிகராக நடித்து வருகிறார்.

Summary

The first look poster of the film 'Manithan Deivamaagalaam', starring Selvaraghavan, has been released.

