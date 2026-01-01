செய்திகள்

வித் லவ் வெளியீட்டுத் தேதி!

இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந் நடிகராக அறிமுகமாகும் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டூரிஸ்ட் பேமிலி படத்தின் மூலம் இயக்குநராக வென்ற அபிஷன் ஜீவிந் தற்போது நாயகனாக அறிமுகமாகும் படம் வித் லவ்.

சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்தின் சியோன் ஃபிலிம்ஸ், எம்ஆர்பி என்டர்டெயின்மென்ட் உடன் இணைந்து இந்தப் படத்தைத் தயாரித்துள்ளார்.

அறிமுக இயக்குநர் மதன் இயக்கும் இப்படத்தில் நாயகியாக அனஸ்வரா ராஜன் நடித்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், புத்தாண்டை முன்னிட்டு இப்படம் வருகிற பிப். 6 ஆம் தேதி திரைக்கு வருமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

