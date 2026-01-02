சரத் குமாரின் புதிய பட போஸ்டர்!

நடிகர் சரத் குமார் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ஆழி என்ற புதிய படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
இந்தப் படத்தை மாதவ் ராமதாசன் என்ற மலையாள திரைப்பட இயக்குநர் இயக்குகிறார்.
தமிழ் சினிமாவில் 90களில் முக்கியமான நடிகராக இருந்த சரத் குமார் தற்போது சிறப்புத் தோற்றங்களில் நடித்து வருகிறார்.
அவரது கதைத் தேர்வுகள் பாராட்டுகளைப் பெற்று வருகின்றன. சமீபத்தில் அவரது நடிப்பில் வெளியான டியூட் திரைப்படத்தில் அவரது கதாபாத்திரம் வெகுவாகக் கொண்டாடப்பட்டது.
இந்நிலையில் அவரது நடிப்பில் உருவாகிவரும் ஆழி என்ற திரைப்படத்தின் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
888 புரடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகும் இந்தப் படத்துக்கு ஜெஸ்ஸி கிப்ட் இசையமைக்க, ஆஸ்கர் வென்ற ஒலிக்கல்அவை எஞ்சினயர் ரசூல் பூக்குட்டி பணியாற்றுகிறார்.
