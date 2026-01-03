செய்திகள்

தளபதி வெற்றி கொண்டான்... ஜன நாயகன் டிரைலர்!

ஜன நாயகன் டிரைலர் வெளியானது...
நடிகர் விஜய்யின் ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவான ஜன நாயகன் திரைப்படம் பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வருகிற ஜன. 9 ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

விஜய்யின் கடைசி திரைப்படம் என்பதால் பல ரசிகர்கள் திரையரங்குகளிலேயே இப்படத்தைப் பார்க்க வருவார்கள் என்பதால் வசூலில் பெரிய வெற்றியைப் பெறும் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், படத்தின் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.

ஜன நாயகன் முன்பதிவு தாமதம்! ஏன்?

டிரைலர் காட்சிகள் பகவத் கேசரியை நினைவுப்படுத்துவதால் இப்படம் அதிலிருந்து சில மாறுதல்களுடன் உருவான திரைப்படம் என்றே தெரிகிறது.

Vijay
H Vinoth
jana nayagan

X