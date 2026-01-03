செய்திகள்

ரஜினியுடன் 7-வது முறையாக இணைந்த அனிருத்!

ரஜினி திரைப்படத்திற்கு இசையமைக்கும் அனிருத்...
இசையமைப்பாளர் அனிருத் நடிகர் ரஜினிகாந்த் உடன் 7-வது முறையாக இணைந்துள்ளார்.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் தன் 173வது திரைப்படமாக இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கத்தில் நடிக்கிறார். இப்படம் 2027 பொங்கல் வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரஜினியின் இப்படத்திலும் இசையமைப்பாளராக அனிருத் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ரஜினி ரசிகரான அனிருத் பேட்ட, தர்பார், ஜெயிலர், வேட்டையன், கூலி, ஜெயிலர் - 2 என தொடர்ச்சியாக இசையமைத்து வந்த நிலையில், தற்போது 7-வது முறையாக ரஜினி திரைப்படத்துக்கு இசையமைக்க உள்ளார்.

