லோகேஷ் கனகராஜை நட்பு நீக்கம் செய்த ஸ்ருதி ஹாசன்!

நடிகை ஸ்ருதி ஹாசன் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜை நட்பு நீக்கம் செய்துள்ளார்.
தமிழின் முன்னணி இயக்குநராக இருப்பவர் லோகேஷ் கனகராஜ். இறுதியாக, இவர் இயக்கிய கூலி திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது. தொடர்ந்து, அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் டிசி என்கிற படத்தில் நாயகனாக நடித்து வருகிறார்.
இப்படத்திற்குப் பின் நடிகர் அல்லு அர்ஜுனை கதாநாயகனாக வைத்து லோகேஷ் புதிய திரைப்படத்தை இயக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதற்கிடையே, நடிகை ஸ்ருதி ஹாசனுடன் இணைந்து இனிமேல் என்கிற ஆல்பம் பாடலிலும் நடித்திருந்தார். இதற்குப் பின்பே, கூலியில் ஸ்ருதிக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது.
இந்த நிலையில், இன்ஸ்டாகிராமில் நடிகை ஸ்ருதி ஹாசன் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜை நட்பு நீக்கம் செய்திருப்பது தெரிகிறது. ஆனால், லோகேஷ் கனகராஜ் இன்ஸ்டாவில் ஸ்ருதி ஹாசனை பின்தொடர்கிறார்.
