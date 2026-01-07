அகண்டா - 2 ஓடிடி தேதி!

அகண்டா - 2 திரைப்படத்தின் ஓடிடி தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் பாலகிருஷ்ணா - இயக்குநர் போயபடி ஸ்ரீனு கூட்டணியில் உருவான அகண்டா 2: தாண்டவம் திரைப்படம் டிச.12 உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியானது.
ஆனால், படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்களே கிடைத்தால் வணிக ரீதியாக எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை.
இந்த நிலையில், இப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வருகிற ஜன. 9 ஆம் தேதி தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, மலையாள, கன்னட மொழிகளில் வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
