செய்திகள்

வாழ்க்கையின் ஒளி..! மகனின் பெயரை அறிவித்த கத்ரீனா கைஃப் - விக்கி கௌஷல் தம்பதி!

பாலிவுட் தம்பதியினர் விக்கி கௌஷல் - கத்ரீனா கைஃப் பகிர்ந்த புகைப்படம் குறித்து...
Photos: Insta / Vicky Kaushal.
விக்கி கௌஷல் - கத்ரீனா கைஃப் பகிர்ந்த மகன் புகைப்படம்.படங்கள்: இன்ஸ்டா / விக்கி கௌஷல்.
Updated on
1 min read

பாலிவுட் தம்பதியினர் விக்கி கௌஷல் மற்றும் கத்ரீனா கைஃப் தங்களது மகனுக்கு விஹான் எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.

முதல்முறையாக அவர்களது மகனின் கையை தங்களது கைக்குள் இருக்குமாறு பதிவிட்டு இந்த நற்செய்தியை அறிவித்துள்ளார்கள்.

பாலிவுட் தம்பதி கத்ரீனா கைஃப் - விக்கி கௌஷலுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளதாக கடந்த நவ.7ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது.

ராஜஸ்தானில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நட்சத்திர ஜோடிகளான கத்ரீனா கைஃப் - விக்கி கெளஷல் ஆகியோர் மிக பிரம்மாண்டமாகத் திருமணம் செய்துகொண்டனர்.

இந்நிலையில், தங்கள் மகனுக்கு விஹான் எனப் பெயரிட்டுள்ளார்கள். கத்ரீனாவின் தனது இன்ஸ்டா பதிவில் கூறியதாவது:

எங்கள் வாழ்க்கையின் ஒளி

விஹான் கௌஷல்

பிராத்தனைக்கான பதில் கிடைத்தது. வாழ்க்கை அழகானது. திடீரென வாழ்க்கை மாறிவிட்டது. வார்த்தைகளுக்கு அப்பால் நன்றியுணர்வுடன் இருக்கிறோம் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

Bollywood couple Katrina Kaif and Vicky Kaushal have now revealed the name of their newborn son, calling him their "ray of light".

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Katrina Kaif
Vicky Kaushal
first day

Related Stories

No stories found.