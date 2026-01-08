செய்திகள்

யஷ் பிறந்த நாள்: டாக்ஸிக் டீசர்!

யஷ் போஸ்டர் வெளியீடு...
டாக்ஸிக் திரைப்படத்தின் யஷ் அறிமுக டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

ஒரே ஒரு பிரம்மாண்ட திரைப்படம் மூலம் பான் இந்தியளவில் பிரபலமடைந்தவர் நடிகர் யஷ். கேஜிஎஃப் கொடுத்த அடையாளும் புகழும் அவரை வணிக ரீதியாக உச்சத்திற்குக் கொண்டு சென்றது.

தற்போது, இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் டாக்ஸிக் என்கிற திரைப்படத்திலும் ராமாயணாவில் நடித்து வருகிறார்.

டாக்ஸிக் திரைப்படம் மார்ச் 19 ஆம் தேதி பிரம்மாண்டமாக வெளியாகவுள்ள நிலையில், நடிகர் யஷ் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரின் அறிமுக டீசரை வெளியிட்டுள்ளனர்.

மேலும், இப்படத்தில் அவர் ராயா என்கிற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சினிமாவுக்கு அரசியல் அனுமதி தேவையில்லை! ஜன நாயகனுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு!

