செய்திகள்

திரௌபதி - 2 டிரைலர்!

திரௌபதி - 2 டிரைலர் வெளியீடு...
திரௌபதி - 2 டிரைலர்!
Updated on
1 min read

திரௌபதி - 2 திரைப்படத்தின் டிரைலர் இன்று வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் மோகன் ஜி இயக்கத்தில் திரௌபதி படத்தின் முதல் பாகம் 2020 ஆம் ஆண்டு வெளியானது. இந்தப் படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் குறிப்பிட்ட பிரிவினரிடையே ஆதரவு பெற்றது.

தற்போது, இதன் இரண்டாம் பாகம் உருவாகியுள்ளது. இதில் ரிச்சர்ட் ரிஷி நாயகனாக நடித்துள்ளார். பான் இந்திய படமாக உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்திற்கு ஜிப்ராஜ் இசைமைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், டிரைலர் இன்று வெளியாகியுள்ளது. இப்படம் பொங்கல் வெளியீடாக ஜன. 15 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Draupathi
Ghibran
Mohan G

Related Stories

No stories found.