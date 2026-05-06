ஆர். பி. செளத்ரி உடலுக்கு மம்மூட்டி அஞ்சலி!

சென்னை : மறைந்த ஆர். பி. செளத்ரியின் உடலுக்கு நடிகர் மம்மூட்டி அஞ்சலி செலுத்தினார். தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவரான ரத்தன்லால் பகத்ராம் சௌத்ரி (76) செவ்வாய்க்கிழமை(மே 5) ராஜஸ்தானில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தார்.
இந்தத் துயரம் ஒட்டுமொத்த தமிழ் திரையுலகையும் சோத்த்தி ஆழ்த்தியுள்ளது. அன்னாரது உடல் சென்னைக்கு எடுத்து வரப்பட்டு அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. அவரது மறைவுக்கு திரையுலக பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், சென்னையில் உள்ள அவரின் இல்லத்திற்குச் சென்று மம்மூட்டி அஞ்சலி செலுத்தினார்.
Chennai, Tamil Nadu: Actor Mammootty arrives at the residence of veteran film producer R.B. Choudary to pay him his last respects. R.B. Choudary died in a road accident in Beawar, Rajasthan, yesterday.
