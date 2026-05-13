Dinamani
தூய அரசியல் என்று சொல்லிவிட்டு அழுக்கு அரசியல் செய்கிறார் விஜய்! மு.க. ஸ்டாலின்முந்தைய அரசுகளின் திட்டங்கள் தொடரும்! பேரவையில் முதல்வர் விஜய் உறுதிநம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி! தவெக அரசுக்கு 144 பேர் ஆதரவு! நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு: திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் வெளிநடப்பு! குதிரை வேகத்தில் செயல்படும் அரசு; குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடும் அரசு அல்ல! விஜய் பேச்சுபுஸ்பா பட பாணியில் சோபா ஆட்சி செய்யும் விஜய்! உதயநிதி கடும் விமர்சனம்! நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு! பேரவைக்கு வராமல் மதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் புறக்கணிப்பு!நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் பாஜக நடுநிலை! - எம்.எல்.ஏ. போஜராஜன்தவெகவில் குதிரை பேரம் நடந்தது; ஜோதிடருக்கு எதற்கு அரசுப் பதவி? பிரேமலதா
/
செய்திகள்

சூர்யாவுக்கு கைகொடுக்குமா கருப்பு?

கருப்பு திரைப்படம் குறித்து...

News image

சூர்யா

Updated On :55 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் உருவான கருப்பு திரைப்படம் வெற்றிப்படமாக அமையுமா என ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

நடிகர் சூர்யா நடித்து முடித்த கருப்பு திரைப்படம் நாளை (மே. 14) திரைக்கு வருகிறது. இப்படத்திற்காக சூர்யா ரசிகர்கள் காத்திருப்பதால் வணிக ரீதியாக முதல் நாள் வசூல் அதிகமாகவே இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கங்குவா, ரெட்ரோ ஆகிய திரைப்படங்களின் தொடர் தோல்வியால் சூர்யாவுக்கு கருப்பு திரைப்படமாவது வெற்றியைக் கொடுக்குமா என அவரது ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

தமிழகத்தில் முதல் காட்சி காலை 9 மணிக்கே துவங்கவுள்ளதால், அதற்கான டிக்கெட் முன்பதிவுகளும் விறுவிறுப்பாகவே நடைபெற்று வருகின்றன.

முன்பதிவு வாயிலாகவே இதுவரை ரூ. 2 கோடிக்கும் அதிகமாக வணிகம் செய்திருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், வெளியீட்டில் வேறு பெரிய படங்கள் எதுவும் இல்லை என்பதால், கருப்பு வரவேற்பைப் பெற்றால் வணிக ரீதியாகவும் வசூலைக் குவிக்கலாம் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

சினிமாவிலிருந்து முதல்வர் விஜய் விலகியபின், நடிகர் அஜித்குமாருக்கு பெரிய வணிகம் நிகழலாம் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அவர் கார் பந்தயத்தில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். தற்போது, சூர்யா இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்துவாரா என்கிற கேள்விகளும் எழுந்துள்ளன.

Fans are waiting to see if the karupu film starring actor Suriya will turn out to be a success.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

கருப்பு டிரைலர்!

கருப்பு டிரைலர்!

கருப்புசாமி, கரசாமி யாருக்கு வெற்றி?

கருப்புசாமி, கரசாமி யாருக்கு வெற்றி?

நம்பிக்கை இருந்தால் அதிசயம் நடக்கும்: சூர்யா

நம்பிக்கை இருந்தால் அதிசயம் நடக்கும்: சூர்யா

இனியாவது ஜன நாயகன் வெளியாகுமா?

இனியாவது ஜன நாயகன் வெளியாகுமா?

விடியோக்கள்

குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
வீடியோக்கள்

குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
குதிரை பேரம்! முகத்தை மூடி வந்தது யார்?” பேரவையில் பிரேமலதாவின் கேள்விகள்! | DMDK
வீடியோக்கள்

குதிரை பேரம்! முகத்தை மூடி வந்தது யார்?” பேரவையில் பிரேமலதாவின் கேள்விகள்! | DMDK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
புஷ்பா பட பாணியில் வந்து இறங்கிய SOFA..! | உதயநிதி கடும் விமர்சனம்!
வீடியோக்கள்

புஷ்பா பட பாணியில் வந்து இறங்கிய SOFA..! | உதயநிதி கடும் விமர்சனம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?

தினமணி செய்திச் சேவை

19 மணி நேரங்கள் முன்பு