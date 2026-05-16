சண்டை மட்டுமே போடுகிற ஜோடி... கட்டா குஸ்தி 2 படத்தின் 2ஆவது போஸ்டர்!

விஷ்ணு விஷால் நடிக்கும் கட்டா குஸ்தி - 2 திரைப்படத்தின் இரண்டாவது போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது. நேற்று (மே.15) இந்தப் படத்தின் முதல் போஸ்டர் வெளியாகியிருந்தது.
நடிகர் விஷ்ணு விஷால், ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி நடிப்பில் கடந்த 2022-இல் வெளியான கட்டா குஸ்தி திரைப்படம் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றது. நடிகர் விஷ்ணு விஷாலே தயாரித்த இந்தப் படத்தை சிலுக்குவார்ப்பட்டி சிங்கம் படத்தை இயக்கிய செல்லா அய்யாவு இயக்கியிருந்தார்.
வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷ்னல் தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தின் இரண்டாவது பாகத்திற்கான படப்பிடிப்பு சமீபத்தில் முடிவடைந்தது.
கட்டா குஸ்தி - 2 திரைப்படம் வருகிற ஜூலை 3 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், இரண்டாவது போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
விஷ்ணு விஷால் - ராம்குமார் கூட்டணியில் உருவான இரண்டு வானம் திரைப்படமும் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷ்னல் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், “சண்டை போடாத ஜோடியே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க சண்டை மட்டுமே போடுற ஜோடி” எனக் குறிப்பிட்டு புதிய போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளது.
Summary
A couple that does nothing but fight... The second poster for the film Katta Kushti 2!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
கட்டா குஸ்தி - 2 வெளியீட்டுத் தேதி!
கருப்பு படத்தின் புதிய போஸ்டர்!
ஐஸ்வர்யா மேனன் படத்தின் அறிமுக போஸ்டர்!
சமூக ஊடகங்களிலிருந்து விலகினார் விஷ்ணு விஷால்!
விடியோக்கள்
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |
தினமணி செய்திச் சேவை
Surya Come Back! கருப்பு படம் எப்படி இருக்கு? | Karuppu | RJB | Trisha | Sai Abhyankar
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு